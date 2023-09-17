Ближче до півночі моніторингові канали почали повідомляти, що росіяни підняли відразу кілька бортів стратегічної авіації Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Згодом цю інформацію підтвердили у Повітряних силах. У роді військ розповіли, коли чекати на можливу атаку.
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Що відомо про загрозу ракетного удару
Зауважимо, що достеменно невідомо ані про точну кількість бортів, ані про те, скільки крилатих ракет вони переносять. Тож, ваша основна задача – перебувати в укритті, якщо у вашій області пролунала повітряна тривога. Залишайтеся у сховищі доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.
Росія хизується новими ракетами
- Так, міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу відрапортував, що отримав крилаті ракети Х-БД. Про це він заявив на зустрічі з Кім Чен Ином. Вони якраз перебували на аеродромі Кневичі, що у Приморському краї.
- За словами Шойгу, ракета здатна долати до 6 500 кілометрів. Відомо, що атакувати цими крилатими ракетами можна буде зі стратегічних бомбардувальників Ту-160.
- Сам міністр оборони похизувався, що буцімто стоїть поруч з судном, спорядженим двома касетами по 6 таких ракет. Правда, на ролику самі ракети Х-БД не видно.
- У Defense Express зауважили, що у 2017 році вперше російські ресурси розповіли про початок роботи над ракетами. Зазначалося, що створюватимуться ці ракети на базі Х-101. Причому обидві ракети мають "подібні характеристики".