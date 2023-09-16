Про отримання крилатих ракет Х-БД заявив міністр оборони Сєргєй Шойгу під час візиту Кім Чен Ина. Вони удвох перебували на аеродромі Кневичі, що у Приморському краї.

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Х-БД битимуть з Ту-160

Шойгу похизувався, що Х-БД здатна долати 6 500 кілометрів. За його словами, атакувати цими крилатими ракетами будуть зі стратегічного бомбардувальника Ту-160. Міністр оборони додав, що на повітряне судно встановили дві касети по шість таких ракет. Але на відео не видно самі ракети.

Що відомо про ракети Х-БД

У Defense Express звернули увагу, що вперше російські ресурси про роботи над цією ракетою розповіли у 2017 році. Уже тоді йшлося про те, що відповідні ракети створюватимуть на базі Х-101. Останніми росіяни активно б'ють по Україні зі стратегічної авіації. Також у Росії зазначили, що обидві ракети матимуть "подібні характеристики.

Але... Х-БД більша за габаритами: у довжину сягає 10 метрів замість 7,45 у порівнянні з Х-101. Крім того, у Х-БД дальність пуску, у залежності від джерела інформації, коливалася у діапазоні від 3 тисяч до 6,5 тисячі кілометрів. А от у Х-101 – від 3 тисяч до 5,5 тисячі.

У 2017 році заявляли, що ця ракета може бути оснащена комбінованою системою наведення. Також буде інерційна система навігації "із системою корекції маршруту польоту". Остання використовуватиме цифрові еталонні карти місцевості або ж оптичне її зображення.

Аналітики, з огляду на характеристики крилатих ракет, зазначають, що Х-БД може бути подальшим розвитком Х-101, але з нарощенням певних характеристик. Водночас в окупантів можуть бути проблеми, пов'язані з габаритами. Таку ракету вже не заженеш у бомбовідсік Ту-160.

Але самі окупанти заявляли, що носіями цих КР будуть Ту-160М. Випробування цих стратегічних бомбардувальників росіяни проводили у липні цього року. Загалом міноборони мають передати 4 такі літаки. Втім, достеменно невідомо, коли це станеться.