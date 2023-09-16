О получении крылатых ракет Х-БД заявил министр обороны Сергей Шойгу во время визита Ким Чен Ина. Они вдвоем находились на аэродроме Кневичи в Приморском крае.

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Х-БД будут бить из Ту-160

Шойгу похвастался, что Х-БД способна преодолевать 6 500 километров. По его словам, атаковать этими крылатыми ракетами будут со стратегического бомбардировщика Ту-160. Министр обороны добавил, что на воздушном судне установили две кассеты по шести таких ракет. Но на видео не видны сами ракеты.

Что известно о ракетах Х-БД

В Defense Express обратили внимание, что впервые российские ресурсы о работах над этой ракетой рассказали в 2017 году. Уже тогда речь шла о том, что соответствующие ракеты будут создаваться на базе Х-101. Последними россияне активно бьют по Украине из стратегической авиации. Также в России отметили, что обе ракеты будут иметь "подобные характеристики".

Но... Х-БД больше по габаритам: в длину достигает 10 метров вместо 7,45 по сравнению с Х-101. Кроме того, в Х-БД дальность пуска в зависимости от источника информации колебалась в диапазоне от 3 тысяч до 6,5 тысячи километров. А вот у Х-101 – от 3 тысяч до 5,5 тысячи.

В 2017 году заявляли, что эта ракета может быть снабжена комбинированной системой наведения. Также будет инерционная система навигации "с системой коррекции маршрута полета". Последняя будет использовать цифровые эталонные карты местности или оптическое ее изображение.

Аналитики, учитывая характеристики крылатых ракет, отмечают, что Х-БД может являться дальнейшим развитием Х-101, но с наращиванием определенных характеристик. В то же время у оккупантов могут быть проблемы, связанные с габаритами. Такую ракету уже не загонишь в бомбоотсек Ту-160.

Но сами оккупанты заявляли, что носителями этих КР будут Ту-160М. Испытание этих стратегических бомбардировщиков россияне проводили в июле этого года. В общей сложности минобороны должны передать 4 таких самолета. Впрочем, точно неизвестно, когда это произойдет.