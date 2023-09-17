На этот раз Одесскую область атаковали не только российские беспилотники, но и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555 и Х-55 из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Оккупантам не дает покоя украинское зерно

Как рассказал Игнат, силы ПВО обезвредили 6 ракет, а остальные – попали в Одесской области. Речь идет о 4 ракетах.

Есть там (в Одесской области – 24 Канал) поражения по одному из аграрных предприятий,

– сказал Игнат.

Он добавил, что украинское зерно снова в эпицентре атак российских оккупантов. По его словам, последствия атаки оккупантов, в частности, есть ли пострадавшие – пока уточняются.

Кроме того, оккупанты выпустили по Одесской области 6 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Все дроны оккупантов были уничтожены.

Как сообщил Игнат, украинские военные привлекали к отражению атаки россиян истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Подробности атаки на Юге

В Силах обороны Юга сообщили, что в результате атаки россиян повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе Одесской области.

Сообщается, что 4 "Шахеда" были уничтожены в пределах Николаевской области и еще два – в Одесской области.

В то же время 5 ракет оккупантов обезвредили в небе над Одесской областью.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что одна вражеская ракета была уничтожена в небе над Днепропетровской областью.

Добавим, что 15 сентября Россия атаковала Украину, выпустив 17 "Шахедов". Беспилотники по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины.

Все 17 "Шахедов" были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования.