Утро для Украины, в частности для Днепропетровщины, было тревожным. Однако российские оккупанты все же снова ударили по Никопольщине.

К теме Это смешанная атака, подобное развитие событий мы предполагали, – ОК "Юг"

Над Днепропетровщиной уничтожили ракету

В ОВА сообщили, что утром 17 сентября сообщали о пусках крылатых ракет. Одна из них была уничтожена над регионом.

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Благодарен каждому, кто подстерегает и защищает 24/7. За сохранившиеся жизнь и возможность встречать каждый новый день,

– сказал глава ОВА Сергей Лысак.

В то же время ночью враг снова терроризировал Никопольщину. А именно – Покровское сельское общество. По нем выпустил более полудесятка снарядов. Какой ущерб нанесен – сейчас выясняют. Впрочем, главное, люди целые.

Россия использует смешанную атаку

Отметим, что Наталья Гуменюк рассказала, что утром 17 сентября происходила смешанная атака. Использовались и дроны, и ракеты. Также очевидна активность стратегической авиации.

"Мы предусмотрели подобное развитие событий. Оккупанты готовятся к таким атакам определенный период времени. Он наступает накануне значимых событий", – подчеркнула она.

Гуменюк добавила, что сложные маневры ракет – это одна из тактик врага, чтобы истощить нашу ПВО и усилить террор на население.

Напомним, что на днях ночью 15 сентября враг атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия). Всего зафиксированы пуски 17 ударных БПЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельнитчины. Все 17 "Шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования. Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих сил обороны.