Также заметна активность стратегической авиации. Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Россия использует смешанную атаку

По словам Гуменюк, происходит смешанная атака. Используются и дроны, и ракеты. Также очевидна активность стратегической авиации.

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Мы предусмотрели подобное развитие событий. Оккупанты готовятся к таким атакам определенный период времени. Он наступает в преддверии значимых событий,

– отметила она.

Как говорит Гуменюк, сложные маневры ракет – это одна из тактик врага, чтобы истощить нашу ПВО и усилить террор на население.

"Уже есть эффективные результаты, но общие итоги подведем позже", – добавила она.

Спикер ОК "Юг" отметила, что подобные атаки мы уже переживали. Захватчики могут использовать воздушные способы атаки. Это касается БПЛА и ракет.

Но в течение атаки может быть привлечен вывод на курс ракетоносителя морского базирования и могут быть привлечены и такие ракеты. Также наблюдаем маневры ракеты. Враг продолжает искать максимально эффективную для себя тактику. Наша боевая работа продолжается,

– подчеркнула Гуменюк.

Предыдущие массированные атаки врага