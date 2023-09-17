Известно, что ракеты российские захватчики выпустили из истребителей Ту-95МС, ночью 17 сентября взлетевших с российского аэродрома "Оленья". Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что россияне атаковали Украину и дронами и ракетами воздушного базирования, пишет 24 Канал.

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Как Россия атакует Украину

Ракеты используют сложный маршрут, многие маневрируют. Поэтому боевая работа продолжается на разных направлениях и пока рано подводить итоги,

– заявила спикер.

Однако она заверила, что некоторые итоги уже есть, и они положительные. Более того, украинские военные по состоянию на 6:23 17 сентября продолжали работать. Более того, Наталья Гуменюк объяснила, о чем свидетельствует то, что ракеты постоянно меняют свою траекторию движения.

"Очевидно, (россияне – 24 Канал) пытаются, как истощить систему противовоздушной обороны, так и обойти ее. Понятно, что такой способ атаки враг использует не впервые – именно пытаясь найти варианты маневра такие, чтобы быть максимально результативным", – пояснила капитан 1 ранга.

По ее словам, еще рано говорить о количестве выпущенных ракет, ведь оккупанты прибегают к ложным, так называемым фальш-целям. Наши военные продолжали отслеживание и боевую работу. После завершения работы пообещали подвести итоги.

Россия атаковала Украину