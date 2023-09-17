В Одесской области воздушную тревогу объявили ориентировочно в 4:57, взрывы прогремели ориентировочно после 6 часов 17 сентября. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки, пишет 24 Канал.

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В Одессе раздались взрывы

Суспильне сообщило, что взрыв в Одессе прогремел ориентировочно в 6:07 17 сентября.

Буквально за несколько минут до этого, ориентировочно в 5:57, 17 сентября Воздушные силы ВСУ заявили, что крылатые ракеты изменили курс и направляются в направлении Одесщины.

Ориентировочно в 6:04 спикер Украинской добровольческой армии Юг и председателя Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук сообщил, что идет боевая работа Сил обороны.

Ничего не снимать, не выкладывать,

– призвал Братчук.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал местных жителей находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Чем враг атаковал Одесщину

Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 5:05 предупредили, что в направлении Одесской области двигался вражеский дрон.

Силы обороны юга сообщили, что дрон был на юге Одесской области. Они объяснили, что местные жители могут слышать звуки боевой работы сил обороны.

Напоминаем, лучше всего быть в укрытиях и не информировать врага, снимая и выкладывая фото/видео. Спасибо за веру и понимание,

– обратились к людям военные.

Кстати, отбой воздушной тревоги раздался в Одесской области ориентировочно в 6:43 17 сентября.

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