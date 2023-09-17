У Одеській області повітряну тривогу оголосили орієнтовно о 4:57, вибухи пролунали орієнтовно після 6 години 17 вересня. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки, пише 24 Канал.

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У Одесі пролунали вибухи

Суспільне повідомило, що вибух в Одесі пролунав орієнтовно о 6:07 17 вересня.

Буквально за декілька хвилин до цього, орієнтовно о 5:57 17 вересня Повітряні сили ЗСУ заявили, що крилаті ракети змінили курс та прямують у напрямку Одещини.

Орієнтовно о 6:04 речник Української добровольчої армії Південь та голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив, що йде бойова робота Сил оборони.

Нічого не знімати, не викладати,

– закликав Братчук.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Чим ворог атакував Одещину

Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 5:05 попередили, що у напрямку Одеської області рухався ворожий дрон.

Сили оборони півдня повідомили, що дрон був на півдні Одеської області. Вони пояснили, що місцеві мешканці можуть чути звуки бойової роботи сил оборони.

Нагадуємо, найкраще – бути в укриттях і не інформувати ворога, знімаючи та викладаючи фото/відео. Дякуємо за віру і розуміння,

– звернулись до людей військові.

До речі, відбій повітряної тривоги пролунав у Одеській області орієнтовно о 6:43 17 вересня.

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