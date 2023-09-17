Відомо, що ракети російські загарбники випустили з винищувачів Ту-95МС, які вночі 17 вересня злетіли з російського аеродрому "Оленья". Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що росіяни атакували Україну і дронами, і ракетами повітряного базування, пише 24 Канал.

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Як Росія атакує Україну

Ракети використовують складний маршрут, багато маневрують. Тому бойова робота триває на різних напрямках і поки зарано підбивати підсумки,

– заявила речниця.

Проте вона запевнила, що деякі підсумки вже є і вони позитивні. Ба більше, українські військові станом на 6:23 17 вересня продовжували працювати. Ба більше, Наталія Гуменюк пояснила, про що свідчить те, що ракети постійно змінюють свою траєкторію руху.

"Очевидно, (росіяни – 24 Канал) намагаються, як виснажити систему протиповітряної оборони, так і обійти її. Зрозуміло, що такий спосіб атаки ворог використовує не вперше – саме намагаючись знайти варіанти маневру такі, щоб бути максимально результативним", – пояснила капітан 1 рангу.

За її словами, ще зарано говорити про кількість випущених ракет, адже окупанти вдаються до хибних, так званих фальш-цілей. Тож наші військові продовжували відстеження та бойову роботу. Після завершення роботи пообіцяли підбити підсумки.

Росія атакувала Україну