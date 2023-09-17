К сожалению, россияне продолжают терроризировать мирное население. После полуночи оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Как рассказывают местные корреспонденты, прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

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Что известно о ракетной атаке

В 00:27 в Харьковской области раздалась воздушная тревога. Сразу же мониторинговые каналы призвали жителей находиться в укрытиях, ведь враг будет наносить удар баллистикой. Собственно, в ту же минуту стало известно о взрывах в городе.

В 00:28 глава ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты бьют по Харькову. Он попросил жителей не покидать укрытий. Спустя еще несколько минут в своем телеграме написал городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что враг во второй раз за сутки атакует областной центр.

В течение нескольких минут россияне производили пуски ракет. Предварительно, говорится о С-300. По разным данным оккупанты запустили 5 или 6 ракет, взрывов в Харькове раздалось 4.

Оккупанты в очередной раз атаковали Харьков из Белгорода. Сами россияне активно снимают и выкладывают на видео, как их ракеты, которыми должны сбивать другие воздушные цели, бьют по мирным жителям уже собравшегося спать.

Собственно, в Воздушных силах в 00:30 предупредили жителей Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей о возможной атаке баллистики.

16 сентября россияне уже били по Харькову

Тогда начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов заявил, что по городу били ракетами типа "Искандер". Он отметил, что на одном из мест прилетов образовалась семиметровая воронка. Также повреждены дома, разрушены стены, выбиты стекла.

На месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основание крыла и механизм управления ракетного комплекса "Искандер-К",

– отметил он.

Ранее глава ОВА Олег Синегубов отмечал, что оккупанты атаковали ракетами С-300 Холодногорский район. Всего враг нанес 5 ударов. По словам Синегубова, ранены 5 мирных жителей.