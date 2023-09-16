Взрывы в городе подтвердили и в областной военной администрации. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

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Что известно о взрывах в Харькове

Удары по Харькову подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что оккупанты снова нанесли удар по городу.

Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!

– сказал он.

Впоследствии он отметил, что россияне нанесли по меньшей мере 4 удара по украинскому городу. По его словам, на место попаданий уже выехали экстренные службы.

Он также призвал харьковчан находиться в укрытиях до отбоя воздушных тревог.

Взрывы в городе также подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов. Он призвал граждан соблюдать осторожность и находиться в укрытиях.

Наконец, около 11 часов 11 минут, Воздушные силы объявили воздушную тревогу в Харьковской области. Это произошло уже после взрывов в городе

"Внимание! Харьковская область – ракетная опасность!", – сказали в Воздушных силах.

Мониторинговые телеграмы также рассказали, что над Харьковом летит вражеский БПЛА. В частности, он корректирует огонь.

В Харьковской области – еще два БПЛА. Один двигается в направлении Полтавской области,

– говорится в сообщении.

Очевидцы также говорят, что взрывы прогремели до тревоги, или во время того, как ее объявляли. В городе также видели дым после прилета.

Харьковчане видели ракетный удар по городу: смотрите видео

В сети также сообщают, что оккупанты ударили по Харькову баллистическими ракетами. Предварительно, это ракеты типа Искандер-М.

После прилетов в Харькове громко было и в Белгородской области

После того как оккупанты ударили по Харькову, в сети стали писать о взрывах и в Белгородской области. В частности, очевидцы видели в небе следы от ракетного оружия и говорили, что в регионе "было громко" и цвел "хлопок".

В Белгородской области также раздавались взрывы / Фото из российских телеграм-каналов

В настоящее время неизвестно, связаны ли взрывы в Белгородской области и украинском Харькове. Кроме того, россияне не сообщали, есть ли в их регионе пострадавшие или повреждения в результате "хлопка".

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Последний раз россияне обстреливали Харьков в конце июля