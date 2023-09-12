️Россия продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины. Сегодня, 12 сентября, враг обстрелял подразделение ГСЧС в Харьковской области.
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Повреждены окна и автомобиль
Оккупанты в очередной раз обстреляли подразделение украинских спасателей. На этот раз под удар попало здание в селе городского типа Казачья Лопань Харьковской области.
В результате повреждены остекление окон и служебный автомобиль пожарно-спасательного поста. Пострадавших среди спасателей нет,
– говорится в сообщении.
Также в результате обстрела повреждены частные транспортные средства.
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Сейчас оккупанты активно концентрируют силы на Купянском направлении. Иногда собирают новые штурмовые отряды из разбитых Силами обороны подразделений и привлекают солдат из тыловых частей. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак поделился мнениями по ситуации на Купянском направлении. Он считает, что у россиян есть "два больших сценария".
- Украинские флаги заметили в нескольких населенных пунктах Харьковской области, которые находятся в "серой зоне". В настоящее время наши военные продолжают совершать операцию и изгоняют из этой зоны врага. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. Он подчеркнул, что обо всех деталях по этому продвижению станет известно впоследствии.
- оккупанты продолжают проводить многочисленные атаки и пытаются прорвать оборону ВСУ на Купянско-Лиманской линии фронта. И напряженная ситуация в этом направлении, вероятно, будет продолжаться и дальше. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что такая ситуация создает дополнительные вызовы для Вооруженных сил Украины.