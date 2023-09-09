Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак поделился мнениями с 24 Каналом по ситуации на Купянском направлении. Он считает, что у россиян есть "два больших сценария".

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Какая цель оккупантов

Можно ожидать, что враг увеличит количество военных на одном из двух направлений:

Купянский, с целью наступления; Юг Украины, с целью противодействия украинскому контрнаступлению.

Во-первых, россияне выводят из Беларуси основную часть войск из состава региональной группировки войск Беларуси и России. В настоящее время на территории Беларуси осталось около 2100 военнослужащих России, которые находятся там в составе частей постоянного базирования и прибыли на учебу.

Всего за август страну покинули 20 летательных аппаратов из которых: девять истребителей Су-34 и Су-30СМ, а также 11 вертолетов – четыре Ми-8 и семь Ми-24.

Во-вторых, хотят вернуть утраченные позиции. Ведь с момента, когда Силы обороны освободили Херсон, оккупанты не имеют никаких побед.

Ступак рассказал, что происходит на Купянском направлении: смотрите видео

Они пытаются растянуть украинские силы вдоль линии фронта. Другими словами – попытка посадить Генштаб ВСУ на "шпагат",

– сказал Иван Ступак.

По его словам, российские военные также активизировались из-за псевдовыборов. Ведь нужно показать хоть какой-то результат.

Обратите внимание! 8 – 10 сентября Россия объявила о проведении так называемых выборов в местные оккупационные администраций на временно оккупированных территориях, а также в 2024 планируют провести президентские выборы в России.

Ситуации на Купянском направлении: коротко