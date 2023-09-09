Колишній співробітник СБУ Іван Ступак поділився думками з 24 Каналом щодо ситуації на Куп'янському напрямку. Він вважає, що росіяни мають "два великих сценарії".

Дивіться також Готують другу хвилю наступу: як діють окупанти на Куп'янському напрямку

Що окупанти мають на меті

Наразі можна очікувати, що ворог збільшить кількість військових на одному з двох напрямків:

Куп'янський, з метою наступу; Південь України, з метою протидії українському контрнаступу.

По-перше, росіяни виводять з Білорусі основну частину військ зі складу регіонального угруповання військ Білорусі та Росії. Наразі на території Білорусі залишилось близько 2100 військовослужбовців Росії, які перебувають там у складі частин постійного базування та прибули на навчання.

Всього за серпень країну покинули 20 літальних апаратів з яких: дев'ять винищувачів Су-34 та Су-30СМ, а також 11 гелікоптерів – чотири Мі-8 і сім Мі-24.

По-друге, хочуть повернути втрачені позиції. Адже з моменту, коли Сили оборони звільнили Херсон, окупанти не мають жодних перемог.

Ступак розповів, що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться відео

Вони пробують розтягнути українські сили уздовж лінії фронту. Іншими словами – намагання посадити Генштаб ЗСУ на "шпагат",

– сказав Іван Ступак.

За його словами, російські військові також активізувалися через псевдовибори. Адже потрібно показати хоча б якийсь результат.

Зверніть увагу! 8 – 10 вересня Росія оголосила про проведення так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях, а також у 2024 році планують провести президентські вибори в Росії.

Ситуації на Куп'янському напрямку: коротко