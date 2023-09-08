Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. Он подчеркнул, что обо всех деталях по этому продвижению станет известно впоследствии. 24 Канал.

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Что означают флаги Украины в "серой зоне"

Евлаш подчеркнул, что все нюансы и элементы этих событий с украинскими флагами в серой зоне Харьковской области расскажут впоследствии, когда наши защитники окончательно закрепятся в этих населенных пунктах. Сейчас работа ВСУ по деоккупации этих территорий продолжается.

В настоящее время идет операция, проводятся все необходимые мероприятия, действия по стабилизации и закреплению наших войск,

– сказал спикер.

Напоследок он отметил, что когда об этой операции можно говорить, Восточное командование сообщит об этом украинскому обществу.

Как появились украинские флаги в "серой зоне" Харьковской области