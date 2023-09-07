Об историческом моменте сообщили 7 сентября. Перед этим Генеральный штаб ВСУ сообщал, что наши военные преуспевают южнее Бахмута и продвигаются у Работиного и Вербового.
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Что известно об установке флагов на Харьковщине
Бойцы "Стальной Границы" подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополя,
– рассказали пограничники.
Они объяснили, что населенные пункты расположены на границе с Россией в так называемой "серой зоне". После деоккупации Харьковской области туда никто не заходил из-за заминирования. Однако сейчас бойцы Государственной пограничной службы проложили безопасный путь и подняли государственный флаг Украины.
Украинские военные установили флаг в населенных пунктах Строевка и Тополя: смотрите видео
Украинский флаг в Харьковской области
Последние новости о контрнаступлении ВСУ
- Военный эксперт Петр Черник рассказал, что наши Силы обороны добились заметного тактического успеха на Мелитопольском направлении. Однако Россия пытается удержать линию фронта и создать хорошую картинку своей пропаганды. Несмотря на это, по его словам, российский фронт в Запорожье может вскоре посыпаться.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил контрнаступление украинских войск. По его словам, Украина "набирает обороты" во время контрнаступления, а наши военные постепенно завоевывают позиции.
- Более того, находясь с визитом в Украине 6 сентября, Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил прогресс украинских военных во время контрнаступления. Он отметил, что Соединенные Штаты наблюдают хороший прогресс в контрнаступлении ВСУ и это очень обнадеживает.