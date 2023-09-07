Про історичний момент повідомили 7 вересня. Перед цим Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що наші військові мають успіх південніше від Бахмута і просуваються біля Роботиного і Вербового.

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Що відомо про встановлення прапорів на Харківщині

Бійці "Сталевого Кордону" підняли український прапор в населених пунктах Строївка та Тополі,

– розповіли прикордонники.

Вони пояснили, що населені пункти розміщені на кордоні з Росією у так званій "сірій зоні". Після деокупації Харківської області туди ніхто не заходив через замінування. Проте зараз бійці Державної прикордонної служби проклали безпечний шлях та підняли там державний прапор України.

Українські військові встановили прапор в населених пунктах Строївка та Тополі: дивіться відео



Український прапор на Харківщині

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