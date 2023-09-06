Він сказав про це на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві. Держсекретар наголосив, що Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.
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Ми спостерігаємо хороший прогрес у контрнаступі, і це дуже обнадіює. Ми хочемо переконатися, що Україна має все, що їй потрібно не лише для успіху в контрнаступі, а й у довгостроковій перспективі. Щоб переконатися, що вона має сильний стримуючий фактор, сильну обороноздатність – щоб у майбутньому подібна агресія більше не повторилася,
– заявив Блінкен.
Мета візиту Блінкена
Держсекретар сказав, що під час свого третього візиту в період повномасштабної війни він знову був "вражений надзвичайною хоробрістю та стійкістю українського народу, українських сил, керівництва України".
"І я тут насамперед, щоб продемонструвати нашу постійну та рішучу підтримку України у боротьбі з цією агресією", – додав він.
Держсекретар зауважив, що США також співпрацюватимуть з партнерами для того, щоб допомогти Україні відбудовуватися і ставати сильною економікою та сильною демократією.
Головне про візит Блінкена до Києва
- Держсекретар США Ентоні Блінкен та прем'єрка Данії Метте Фредеріксен прибули до Києва вранці 6 серпня, через кілька годин після завершення російської ракетної атаки на столицю.
- За даними ЗМІ, держсекретар США в ході дводенного візиту може оголосити про новий пакет допомоги Україні на понад 1 мільярд доларів.