Зазначили, що держсекретар США розпочав візит до України з відвідання Берковецького кладовища. Про це інформує 24 Канал.

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"Це знак поваги для всіх українських воїнів"

Разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою Ентоні Блінкен віддав шану полеглим українським героям. До речі, глава МЗС зазначив, що це перший колега, який розпочав свій день у Києві з вшанування загиблих героїв на Берковецькому кладовищі.

Це знак поваги до всіх українських воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу та право на життя,

– підкреслив Кулеба.

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Кулеба та Блінкен на Берковецького кладовищі / Фото МЗС

Держсекретар США може оголосити нову допомогу для України

У CNN з посиланням на високопосадовця в Держдепі США, повідомили, що Блінкен оголосить про виділення Україні понад 1 мільярда доларів нового фінансування.

Зауважимо, 29 серпня стало відомо, що Штати виділили черговий пакет військової допомоги для нашої держави на 250 мільйонів доларів. Так, Україна отримає ракети для ППО, боєприпаси для РСЗВ та інше озброєння. Зокрема: