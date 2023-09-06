Госсекретарь США начал визит в Украину с посещения Берковецкого кладбища. Об этом информирует 24 Канал.

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"Это знак уважения всем украинским воинам"

Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой Энтони Блинкен отдал честь павшим украинским героям.

Кстати, глава МИД отметил, что это первый коллега, который начал свой день в Киеве с чествования погибших героев на Берковецком кладбище.

Это знак уважения всех украинских воинов, отдавших свою жизнь за нашу свободу и право на жизнь,

– подчеркнул Кулеба.

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Кулеба и Блинкен на Берковецком кладбище / Фото МИД

Госсекретарь США может объявить новую помощь для Украины

В CNN со ссылкой на чиновника в Госдепе США, сообщили, что Блинкен объявит о выделении Украине более 1 миллиарда долларов нового финансирования.

Заметим, 29 августа стало известно, что Штаты выделили очередной пакет военной помощи для нашего государства на 250 миллионов долларов. Так, Украина получит ракеты для ПВО, боеприпасы для РСЗО и другое вооружение. В частности: