Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, предположив, что главными темами станут – встреча Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным и сотрудничество России с Северной Кореей.

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Россия и Северная Корея

Вероятно, одной из главных тем визита Блинкена в Киев станет сотрудничество между Россией и Северной Кореей. В частности, передача снарядов и противотанковых ракет стране-террористу. По мнению политолога, американцы упорно требуют от Северной Кореи этого не делать.

Несмотря на это, в сети распространяется информация, что Ким Чен Ын приедет в Россию в сентябре 2023 года. Предположим, Владимир Путин и Ким Чен Ын будут обсуждать встречные шаги по так называемой "эскалации" США.

Встреча Эрдогана и Путина

Возможно, также будут говорить о результатах переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором. По всей вероятности, у Блинкена есть определенные сведения от турецкого президента. За последние полгода Путина видели только главы африканских стран и Центральной Азии. Более того, перед встречей 4 сентября, последний раз Эрдоган виделся с Путиным год назад в Сочи.

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Через год он мог увидеть совсем другого человека. Мы понимаем, что существует определенная деградация Путина в прямых эфирах. Мы видим все это. Эрдоган – опытный человек. Он единственный, кто мог связаться (с Путиным – 24 Канал) и кто на нашей стороне, то есть – на стороне цивилизованного мира,

– сказал Шейтельман.

Политтехнолог предположил, что Украине расскажут о чем говорили Эрдоган и Путин вне официальной части, а также общие впечатления президента Турции. Поскольку кремлевский диктатор мог что-то требовать от Украины, например прекращения атак по Крымскому мосту, тогда это станет серьезной темой для обсуждения.

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