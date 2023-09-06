Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, предположив, что главными темами станут – встреча Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным и сотрудничество России с Северной Кореей.
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Россия и Северная Корея
Вероятно, одной из главных тем визита Блинкена в Киев станет сотрудничество между Россией и Северной Кореей. В частности, передача снарядов и противотанковых ракет стране-террористу. По мнению политолога, американцы упорно требуют от Северной Кореи этого не делать.
Несмотря на это, в сети распространяется информация, что Ким Чен Ын приедет в Россию в сентябре 2023 года. Предположим, Владимир Путин и Ким Чен Ын будут обсуждать встречные шаги по так называемой "эскалации" США.
Встреча Эрдогана и Путина
Возможно, также будут говорить о результатах переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором. По всей вероятности, у Блинкена есть определенные сведения от турецкого президента. За последние полгода Путина видели только главы африканских стран и Центральной Азии. Более того, перед встречей 4 сентября, последний раз Эрдоган виделся с Путиным год назад в Сочи.
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Через год он мог увидеть совсем другого человека. Мы понимаем, что существует определенная деградация Путина в прямых эфирах. Мы видим все это. Эрдоган – опытный человек. Он единственный, кто мог связаться (с Путиным – 24 Канал) и кто на нашей стороне, то есть – на стороне цивилизованного мира,
– сказал Шейтельман.
Политтехнолог предположил, что Украине расскажут о чем говорили Эрдоган и Путин вне официальной части, а также общие впечатления президента Турции. Поскольку кремлевский диктатор мог что-то требовать от Украины, например прекращения атак по Крымскому мосту, тогда это станет серьезной темой для обсуждения.
Визит Блинкена в Украину: что известно
- Для Украины приезд Блинкена может свидетельствовать об очень важных будущих решениях Вашингтона. В частности, о желании США лучше узнать, какие сейчас первоочередные потребности ВСУ в пределах контрнаступления.
- Конечно, Штаты получают определенную информацию как от Украины, так и от собственной разведки. Однако совсем другое дело – непосредственный разговор уже на украинской территории.
- Заметим, что последний раз Энтони Блинкен посещал Украину ровно год назад – в начале сентября 2022 года. Впоследствии он объявил о выделении пакета помощи на сумму более 2 миллиардов долларов. Не исключено, что в этом году история повторится.