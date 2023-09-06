Возможен приезд Энтони Блинкена свидетельствует о желании США лучше узнать, какие сейчас первоочередные потребности ВСУ в рамках контрнаступления. Таким мнением в эфире 24 Канала поделился политолог Игорь Рейтерович.

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Чего ждать от предполагаемого визита

Визит официально не анонсирован, поэтому повестка дня неизвестна. Однако можно предположить, что встреча будет очень приятной и продуктивной для Украины. Напомним, каждый визит госсекретаря США в Киев заканчивался объявлением нового пакета военной помощи.

Мы можем ожидать такого заявления и в этот раз, тем более есть целый перечень всего, что нам нужно. Думаю, важность этого визита и в оценке ситуации на фронте на месте. То есть он сможет пообщаться с нашим военно-политическим руководством,

– заметил Игорь Рейтерович.

Конечно, Штаты получают определенную информацию как от Украины, так и от собственной разведки. Однако совсем другое дело – непосредственный разговор уже на украинской территории. Здесь говорится и об обсуждении перспектив контрнаступления, и о необходимом вооружении, и о дальнейших планах.

"Блинкен здесь выполняет роль посредника. Господин Блинкен показал себя сторонником предоставления Украине оружия, которое нам действительно нужно. Возможно, этот визит станет переломным. Объяснят, чего нам не хватает в контексте контрнаступления", – подчеркнул политолог.

Очевидно, что Украина не может конкурировать с Россией в количестве мобилизованных, банально из-за большой разницы в количестве населения. Так что балансировать это можно, например, посредством предоставления Украине дальнобойных ракет. В частности, говорят, что именно Энтони Блинкен является одним из лоббистов предоставления нам ATACMS.

Поэтому не исключено, что услышав о потребностях ВСУ, так сказать, с первых уст, Блинкен поднимет этот вопрос в Вашингтоне.

Игорь Рейтерович о визите Энтони Блинкена в Украину: смотреть видео

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