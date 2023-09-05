По всей вероятности, будут встречать государственного секретаря в столице нашего государства в среду, 6 сентября. Собственно, дипломатические круги активно обсуждают приезд Блинкена.

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Приезд Блинкена в Украину

Очевидно, точно станет известно, правдива ли эта информация только в день вероятного визита госсекретаря США в наше государство. Также можно только догадываться, что запланировал чиновник во время командировки в Украину.

Кто такой госсекретарь в США Это должностное лицо, возглавляющее Государственный департамент – ведомство внешней политики Соединенных Штатов Америки. Иными словами, это аналог МИД – министерства внутренних дел. Учредили орган в 1789 году. С января 2021 года госсекретарем является Энтони Блинкен.

Источник: Википедия