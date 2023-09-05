Ймовірно, зустрічатимуть державного секретаря у столиці нашої держави у середу, 6 вересня. Власне, дипломатичні кола активно обговорюють приїзд Блінкена.

Дивіться також Союзник на двох стільцях: до чого Ердоган готує Путіна та як на це впливають гроші Катару

Приїзд Блінкена в Україну

Вочевидь, достеменно стане відомо, чи є ця інформація правдивою, лише у день ймовірного візиту держсекретаря США в нашу державу. Також можна лише здогадуватись, що запланував посадовець під час відрядження в Україну.

Хто такий держсекретар у США Це посадовець, що очолює Державний департамент – відомство зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. Інакше кажучи, це аналог МЗС – міністерства внутрішніх справ. Заснували орган у 1789 році. Від січня 2021 року держсекретарем є Ентоні Блінкен.

Джерело: Вікіпедія