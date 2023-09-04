Об этом 24 Каналу рассказал Юрий Рашкин, общественно-политический деятель из США. По его мнению, Вооруженные Силы, несмотря на трудности, делают все для того, чтобы прогнозы западных военных экспертов оправдались.

Смотрите также США могут послать Украине первые снаряды с обедненным ураном, – Reuters

ВСУ отвечают ожиданиям

По предварительным прогнозам, часто озвучиваемым в конце весны, украинское контрнаступление должно было длиться 2 – 4 месяца. К примеру, генерал Бен Ходжес предполагал, что к концу лета Вооруженные Силы могли освободить Крым. Однако значительным препятствием в реализации этих планов для украинской армии стали плотно заминированные территории Запорожья.

"Те, кто раньше требовал "мира с Россией", сейчас подчеркивают, что украинское контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Однако ситуация на поле боя меняется, и Вооруженные Силы подтверждают все прогнозы экспертов о том, что России не удастся сдержать украинское наступление", – убежден Рашкин.

Юрий Рашкин о том, как воспринимали в Соединенных Штатах контрнаступление: смотрите видео

Кто сомневался в успехах Украины