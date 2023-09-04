Про це 24 Каналу розповів Юрій Рашкін, суспільно-політичний діяч зі США. На його думку, Збройні Сили, попри труднощі, роблять усе для того, щоб прогнози західних військових експертів справдились.

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ЗСУ відповідають очікуванням

За попередніми прогнозами, часто озвучуваними наприкінці весни, український контрнаступ мав тривати 2 – 4 місяці. Наприклад, генерал Бен Ходжес припускав, що до кінця літа Збройні Сили могли визволити Крим. Однак значною перешкодою в реалізації цих планів для українського війська стали щільно заміновані території Запоріжжя.

"Ті, хто раніше вимагали "миру з Росією", зараз наголошують на тому, що український контрнаступ просувається повільніше, ніж очікувалося. Однак зараз ситуація на полі бою змінюється, і Збройні Сили підтверджують всі прогнози експертів про те, що Росії не вдасться стримати український наступ", – переконаний Рашкін.

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