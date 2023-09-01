Журналісти кажуть, що інформація про передачу цього виду озброєння зафіксована у документі, який вони бачили. Також її підтверджують двоє американських чиновників.

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Чим круті ці снаряди

За даними ЗМІ, вони здатні допомогти знищувати російські танки. Кажуть, вони входять до нового пакета військової допомоги Україні, який мають представити вже наступного тижня.

Ці боєприпаси можуть використовувати в парі з американськими танками Abrams. Вони, за словами особи, знайомої з цим питанням, будуть в Україні найближчими тижнями.

За словами одного з чиновників, майбутній пакет військової допомоги оцінюється у 240 – 375 мільйонів доларів. Усе залежатиме від того, що увійде до його фінальної ревізії. Власне, остаточний зміст пакета ще не визначений. У Білому домі його не коментують.

Власне, журналісти пригадали, що на початку року Велика Британія відправила боєприпаси зі збідненим ураном. Водночас це буде перша така поставка зі США і вона, кажуть у ЗМІ, може викликати суперечки.

Звернімо увагу, що до того адміністрація Байдена вирішила надати Україні касетні боєприпаси. Були побоювання щодо того, що вони можуть загрожувати безпеці цивільного населення. Але наша держава дала гарантії, що її застосовуватимуть лише по окупантах.

Власне, боєприпаси зі збідненим ураном здатні з легкістю пробивати броньоване покриття.

Повернімося до американських танків Abrams. Як пишуть у виданні Politico, перші 10 таких танків нам мають передати у вересні. Журналісти повідомляють про це, посилаючись на власні джерела у Міноборони США. Додамо, що всього Україна має отримати 31 M1 Abrams.

Чиновники з Заходу висловлюють сподівання, що ці танки дозволять ЗСУ отримати перевагу, яка потрібна для прориву запеклої оборони Росії. Представник Міноборони США зазначає, що десять 70-тонних танків наразі у Німеччині. Там вони проходять фінальну реконструкцію. По її завершенні машини відправлять до України.