Про це розповів колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес. Він зазначив, що дуже важливо перебувати у вірному контексті, говорячи про війну в Україні.

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Ходжес зазначив, що любить тримати біля себе карту, говорячи про Україну, і дивитися, що відбувається зараз, після майже 9 років війни, в якій Росія мала всі можливі переваги.

"І все, що вони змогли, — це окупувати східні 10 – 15% території України, включаючи Крим, і це все, на що вони виявилися спроможними. І зараз після місяців і місяців боїв біля Бахмуту, вони, здається, все ж таки беруть це маленьке місто Соледар, продовжують бої навколо Бахмуту і втрачають тисячі людей, та не можуть відкинути звідти українських солдатів. Навіть якщо вони це зроблять, тоді що?" – додав генерал.

За його словами, якщо відійти від емоційної складової, це не призведе ні до чого важливого для російської армії. Окупанти не мають там підривних сил. Також не видно перспектив для якогось прориву, який вони б могли влаштувати.

Тому, на думку Ходжеса, українське командування робить дуже гарну роботу. Він захоплений тим, як українські захисники ведуть цю військову кампанію та яким ґрунтовним і професійним є їхній підхід.

Як вони нарощують ресурси, як не дають опонентові можливості піти хоч десь на суттєвий прорив, а також як нарощують ресурси для весняної воєнної кампанії, тому що для вас важливий Крим. Крим — вирішальна територія для вас,

– заявив генерал.

Він підсумував, що Україна планує визволити Крим. Це може статися до кінця літа, якщо західні країни нададуть нашій державі все те, що їй потрібно. Зокрема, мовиться про ракети потрібної дальності.

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