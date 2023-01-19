Такі ракети створять суттєвий тиск на кримський півострів, і буде зрозуміло, що там немає захисту. Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. І там будуть посилюватись панічні настрої.

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Росія вміє самознищуватись

За його словами, панічні настрої будуть не тільки в Криму, а й на всіх окупованих територіях і також на прикордонних з Україною.

Ця паніка охопить й всі російські пропагандистські пабліки. Вони вже сьогодні обговорюють те, що потрібно готуватись війни, яка може бути на території Росії. Мовляв, потрібно готувати бомбосховища. В Москві навіть на Лосиному острові поставили ППО,

– зазначив радник.

Він підкреслив, що Росія сьогодні має в інформаційному порядку денному тему війни, яка вже перейшла на її територію.

"Безумовно, ми не атакуємо. Це вона сама себе атакує. Взагалі, Росія вміє самознищуватись", – вважає Подоляк.

Він зазначив, що це – нормальний процес, адже коли держава не відповідає цивілізаційним нормам, вона самознищується. Історичний час для смерті Росії у такому вигляді, як вона є, прийшов. Це об'єктивний процес – ми його просто пришвидшили.

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Ви маєте стояти на колінах або клянчити гроші

На його думку, удари по структурі тилового забезпечення, зокрема по базах в Криму, дозволить викликати ще більше панічних настроїв і істерику в окупантів, а також пришвидшити виникнення у росіян відчуття війни.

А до того ще будуть проходити додаткові мобілізації, ампутанти вийдуть з лікарень і заполонять, як після Другої світової війни, всі центральні міста Росії. Отримати допомогу від держави вони не зможуть, бо це країна-агресорка. І вони будуть ходити і клянчити гроші. Це філософія Росії: ви маєте стояти на колінах або клянчити гроші,

– наголосив радник глави Офісу Президента.

Він вважає, що саме тому Росія буде суттєво знервованою країною.

"А такі країни з низькою моральністю, як в Росії, самознищуються", – зауважив Михайло Подоляк.

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