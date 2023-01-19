Міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен після зустрічі в Раді з питань зовнішньої політики підтвердив надання військової допомоги.
Цікаво Яку зброю можуть передати Україні на новому “Рамштайні”
Це дуже велика і значна допомога. Ми були в постійному контакті з українцями щодо артилерії Caesar, і я радий, що тепер ми отримали широку підтримку данського парламенту, щоб передати її на боротьбу за свободу України,
– зазначив міністр.
Уряд вирішив передати всі 19 гаубиць Caesar, які попередньо були замовлені у Франції. За словами міністра оборони, це рішення підтримала уся Рада зовнішньої політики.
Про те, що Україна отримає 19 гаубиць повідомив також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Як завжди, він "зашифрував" повідомлення у емоджі.
Данія постала перед дилемою
Запит України поставив данських політиків перед дилемою, оскільки система озброєнь також важлива для данської оборони для створення 1-ї бригади чисельністю 4 тисячі осіб, яку Данія пообіцяла НАТО.
Передача гаубиць включатиме пакет навчання та освітніх програм для українських військових.
Данське оборонне відомство придбало 15 артилерійських систем, які були передані у 2020 році, а також ще 4, постачання яких заплановане на 2023 рік.
Зауважимо, що раніше Данія повідомила про виділення майже 43 мільйонів доларів фінансової допомоги ЗСУ.