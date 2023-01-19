Міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен після зустрічі в Раді з питань зовнішньої політики підтвердив надання військової допомоги.

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Це дуже велика і значна допомога. Ми були в постійному контакті з українцями щодо артилерії Caesar, і я радий, що тепер ми отримали широку підтримку данського парламенту, щоб передати її на боротьбу за свободу України,

– зазначив міністр.

Уряд вирішив передати всі 19 гаубиць Caesar, які попередньо були замовлені у Франції. За словами міністра оборони, це рішення підтримала уся Рада зовнішньої політики.

Про те, що Україна отримає 19 гаубиць повідомив також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Як завжди, він "зашифрував" повідомлення у емоджі.

Данія постала перед дилемою

Запит України поставив данських політиків перед дилемою, оскільки система озброєнь також важлива для данської оборони для створення 1-ї бригади чисельністю 4 тисячі осіб, яку Данія пообіцяла НАТО.

Передача гаубиць включатиме пакет навчання та освітніх програм для українських військових.

Данське оборонне відомство придбало 15 артилерійських систем, які були передані у 2020 році, а також ще 4, постачання яких заплановане на 2023 рік.

Довідка. Самохідна артилерійська установка "Цезар" (Caesar) – це дуже "свіжа" розробка французької компанії Nexter. Перші машини цієї серії були надані французькій армії у 2002 році на базі автомобіля Unimog, а з 2011 року вони вироблялись на колісному шасі Renault Sherpa 10 (6 × 6). Серед переваг САУ – висока мобільність, значна дальність стрільби, низькі експлуатаційні витрати. Вартість САУ Caesar – від 2,9 до 5,2 млн доларів США.

Зауважимо, що раніше Данія повідомила про виділення майже 43 мільйонів доларів фінансової допомоги ЗСУ.