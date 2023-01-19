Про це 24 Каналу повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк. Україна стоїть напередодні перелому у війні, і їй вкрай необхідна важка зброя.

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20 січня 2023 року на засіданні у форматі "Рамштайн" буде обговорюватися тема передачі до України озброєння.

Цимбалюк переконаний, що ця зустріч дуже важлива для України. Він припускає, що на ній буде конкретизовано найбільший пакет допомоги Сполучених Штатів Америки на суму 2,5 мільярди доларів. Туди має увійти декілька сотень одиниць броньованої техніки для ЗСУ.

Я думаю, що, мабуть, розв’яжеться інтрига стосовно постачання танків, які так очікують сьогодні наші військові,

– додав мовець.

Теми майбутнього "Рамштайну"

Цимбалюк згадав заяву представників Польщі, які ініціювали передачу бронетехніки, зокрема важких танків. Депутат вважає, що завтра про це мовитиметься на засіданні "Рамштайн". На порядку денному будуть нові виклики – постачання сучасний ракетної зброї, систем протиповітряної оборони.

Я думаю, що будуть активніше завтра говорити міністри закордонних справ про те, що Україні вкрай необхідно постачати літаки. Це той аспект, який спільно із системами ППО дасть можливість фактично закрити українське небо від дронів та ракет,

– зауважив нардеп.

За словами Цимбалюка, градус зустрічі буде високим, завдяки заявам української влади, зокрема президента Володимира Зеленського. Адже Захід починає усвідомлювати реальну загрозу.

"Своєчасне постачання зброї – це той етап, коли перевага буде на боці українських збройних сил, хоча і сьогодні наші військові контролюють всі всю лінію фронту, незалежно скільки кілометрів вона б не тягнулась", – резюмував депутат.

Чого очікувати від засідання "Рамштайн": дивитись відео

Засідання у форматі "Рамштайн": детальніше