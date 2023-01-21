Об этом рассказал бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес. Он отметил, что очень важно находиться в верном контексте, говоря о войне в Украине.

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Ходжес отметил, что любит держать возле себя карту, говоря об Украине, и смотреть, что происходит сейчас, после почти 9 лет войны, в которой у России были все возможные преимущества.

"И все, что они смогли – это оккупировать восточные 10 – 15% территории Украины, включая Крым, и это все, на что они оказались состоятельными. И сейчас после месяцев и месяцев боев у Бахмута, они, кажется, все же берут это маленький город Соледар, продолжают бои вокруг Бахмута и теряют тысячи людей, но не могут отбросить оттуда украинских солдат. Даже если они это сделают, тогда что?" – добавил генерал.

По его словам, если уйти от эмоциональной составляющей, это не приведет ни к чему важному для российской армии. У оккупантов нет там взрывных сил. Также не видно перспектив для какого-то прорыва, который они могли бы устроить.

Поэтому, по мнению Ходжеса, украинское командование делает очень хорошую работу. Он ошеломлен тем, как украинские защитники ведут эту военную кампанию и каким основательным и профессиональным является их подход.

Как они наращивают ресурсы, как не дают оппоненту возможности пойти хоть где-нибудь на существенный прорыв, а также как наращивают ресурсы для весенней военной кампании, потому что для вас важен Крым. Крым — решающая территория для вас,

– заявил генерал.

Он подытожил, что Украина планирует освободить Крым. Это может произойти до конца лета, если западные страны предоставят нашему государству все то, что ему нужно. В частности, речь идет о ракетах нужной дальности.

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