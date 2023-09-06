В среду, 6 сентября, об этом стало известно. Также СМИ сообщают, что был перекрыт центр столицы.

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Приезд госсекретаря в Украину

Об этом еще накануне узнали журналисты. В дипломатических кругах эта тема активно обсуждалась, и соответствующая информация появилась в прессе.

Однако в Государственном департаменте Соединенных Штатов не подтвердили рабочий визит Блинкена в наше государство.

Нет обновлений по поводу какой-либо официальной поездки от Госдепа,

– констатировал представитель ведомства Ведант Пател.

В то же время, украинские телеграм-каналы публикуют кадры из Киева, на которых видно, что центр столицы был перекрыт. Очевидно, что это связано именно с приездом главы Госдепа – другого объяснения нет.

В Киеве перекрыли центр из-за приезда Блинкена: смотрите видео

Обратите внимание! Государственный секретарь в США – это человек, возглавляющий Государственный департамент. Фактически это ведомство является своеобразным аналогом министерства иностранных дел, которое существует в других странах мира, в частности в Украине. Основали его в 1789 году. А вот Энтони Блинкен возглавляет Госдеп с января 2021 года.

Не единственный гость