В среду, 6 сентября, об этом стало известно. Также СМИ сообщают, что был перекрыт центр столицы.
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Приезд госсекретаря в Украину
Об этом еще накануне узнали журналисты. В дипломатических кругах эта тема активно обсуждалась, и соответствующая информация появилась в прессе.
Однако в Государственном департаменте Соединенных Штатов не подтвердили рабочий визит Блинкена в наше государство.
Нет обновлений по поводу какой-либо официальной поездки от Госдепа,
– констатировал представитель ведомства Ведант Пател.
В то же время, украинские телеграм-каналы публикуют кадры из Киева, на которых видно, что центр столицы был перекрыт. Очевидно, что это связано именно с приездом главы Госдепа – другого объяснения нет.
В Киеве перекрыли центр из-за приезда Блинкена: смотрите видео
Не единственный гость
- В среду, 6 сентября, в Киеве пройдет саммит первых леди, который инициировала супруга президента Елена Зеленского. На него уже прибыла первая леди Чехии Ева Павлова.
- Ожидается, что будет модерировать мероприятие британский актер, режиссер и ведущий Стивен Фрай. В нем также примут участие супруги и мужья президентов Словакии, Дании, Литвы, Армении, Эстонии, Словении и Сербии.
- Кроме того, вспомним, что ночью в Киеве и по всей территории нашего государства звучали сирены. Враг выпускал дроны-камикадзе типа "Шахед" и ракеты. Силам ПВО удалось сбить 23 из 33 целей.