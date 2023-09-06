У середу, 6 вересня, про це стало відомо. Також ЗМІ повідомляють, що було перекрито центр столиці.

Дивіться також Може стати переломним: чим важливий імовірний візит Блінкена до України

Приїзд держсекретаря в Україну

Про це ще напередодні дізналися журналісти. У дипломатичних колах цю тему активно обговорювали, та відповідна інформація з'явилася в пресі.

Однак у Державному департаменті Сполучених Штатів не підтвердили робочий візит Блінкена в нашу державу.

Немає оновлень з приводу будь-якої офіційної поїздки від Держдепу,

– констатував речник відомства Ведант Пател.

Водночас українські телеграм-канали публікують кадри з Києва, на яких видно, що центр столиці було перекрито. Вочевидь, це пов'язано саме з приїздом голови Держдепу – іншого пояснення немає.

У Києві перекрили центр через приїзд Блінкена: дивіться відео

Зверніть увагу! Державний секретар у США – це людина, що очолює Державний департамент. Фактично це відомство є своєрідним аналогом міністерства закордонних справ, які існує в інших країнах світу, зокрема в Україні. Заснували його у 1789 році. А от Ентоні Блінкен очолює Держдеп від січня 2021 року.

Не єдиний гість