У середу, 6 вересня, про це стало відомо. Також ЗМІ повідомляють, що було перекрито центр столиці.
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Приїзд держсекретаря в Україну
Про це ще напередодні дізналися журналісти. У дипломатичних колах цю тему активно обговорювали, та відповідна інформація з'явилася в пресі.
Однак у Державному департаменті Сполучених Штатів не підтвердили робочий візит Блінкена в нашу державу.
Немає оновлень з приводу будь-якої офіційної поїздки від Держдепу,
– констатував речник відомства Ведант Пател.
Водночас українські телеграм-канали публікують кадри з Києва, на яких видно, що центр столиці було перекрито. Вочевидь, це пов'язано саме з приїздом голови Держдепу – іншого пояснення немає.
У Києві перекрили центр через приїзд Блінкена: дивіться відео
Не єдиний гість
- У середу, 6 вересня, у Києві відбуватиметься саміт перших леді, який ініціювала дружина президента Олена Зеленського. На нього уже прибула перша леді Чехії Єва Павлова.
- Очікується, що модеруватиме захід британський актор, режисер і ведучий Стівен Фрай. В ньому також візьмуть участь дружини та чоловіки президентів Словаччини, Данії, Литви, Вірменії, Естонії, Словенії та Сербії.
- Окрім того, згадаємо, що вночі у Києві та по всій території нашої держави лунали сирени. Ворог випускав дрони-камікадзе типу "Шахед" та ракети. Силам ППО вдалось збити 23 з 33 цілей.