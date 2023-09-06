Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, припустивши, що головними темами стануть – зустріч Реджепа Ердогана з Владіміром Путіним та співпраця Росії з Північною Кореєю.

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Росія та Північна Корея

Ймовірно, однією з головних тем візиту Блінкена до Києва стане співпраця між Росією та Північною Кореєю. Зокрема, передача снарядів та протитанкових ракет країні-терористці. На думку політолога, американці наполегливо вимагають від Північної Кореї цього не робити.

Попри це, у мережі шириться інформація, що Кім Чен Ин приїде в Росію у вересні 2023 року. Припустимо, Владімір Путін та Кім Чен Ин обговорюватимуть зустрічні кроки щодо так званої "ескалації" США.

Зустріч Ердогана та Путіна

Можливо також говоритимуть про результати перемовин Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором. Цілком ймовірно, що у Блінкена є певні відомості від турецького президента. За останніх пів року Путіна бачили лише очільники африканських країн та Центральної Азії. Ба більше, перед зустріччю 4 вересня, востаннє Ердоган бачився з Путіним рік тому в Сочі.

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За рік він міг побачити зовсім іншу людину. Ми ж розуміємо, що існує певна деградація Путіна у прямих ефірах. Ми це бачимо усі. Ердоган – досвідчена людина. Він єдиний, хто міг зв'язатися (з Путіним – 24 Канал) і хто на нашому боці, тобто – на боці цивілізованого світу,

– сказав Шейтельман.

Політтехнолог припустив, Україні розкажуть про що говорили Ердоган та Путін поза офіційною частиною, а також загальні враження президента Туреччини. Позаяк кремлівський диктатор міг щось вимагати від України, як-от припинення атак по Кримському мосту, тоді це стане серйозною темою для обговорення.

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