Його анонсував державний секретар США Ентоні Блінкен. Читайте далі, що входитиме до пакета військової допомоги, оголошеного 29 серпня.

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Що входить до нового оборонного пакета

Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію і свій народ. Цей пакет містить важливе озброєння, яке допоможе Україні на полі бою,

– йдеться у повідомленні.

Від США Україна отримає ракети для ППО, боєприпаси для РСЗВ та інше озброєння. Якщо конкретніше, то мовиться про:

ракети AIM-9 для ППО;

боєприпаси до високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські боєприпаси;

засоби розмінування;

ракети Hydra-70;

Javelin та інші протитанкові комплекси і ракети;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

машини швидкої допомоги;

підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

запасні частини, послуги, навчання і транспорт.

За словами Блінкена, озброєння на 250 мільйонів доларів надають Україні у рамках допомоги, передбаченої нашій державі раніше.

США підтримуватимуть Україну надалі

Щодня Росія продовжує вести жорстоку загарбницьку війну, унаслідок якої загинуло безліч мирних жителів України та мільйони людей були змушені покинути свої домівки,

– додав держсекретар.

Він підкреслив, що російські атаки портової та зернової інфраструктури України, стали причиною мінливості цін на ринках продовольства та зерна. Крім того, ракетний і дроновий терор посилив голод, а також глобальну продовольчу небезпеку по всьому світу.

Держсекретар зазначив, що Росія почала війну проти України та може у будь-який момент її завершити. Для цього потрібно буде вивести свої війська з території нашої держави, а також припинити її атакувати. А поки цього не сталося, США, союзники та партнери нашої держави підтримуватимуть нас доти, поки ми цього потребуватимемо.