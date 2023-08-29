Протимінні трали значно можуть допомогти українським військовим під час контрнаступу. Детальніше про це 24 Каналу розповів волонтер, засновник фонду Сергій Притула, зауваживши, що армії важливо допомагати завжди.

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Детальніше про збір

Трали – це пристосування, призначене для знешкодження або підриву на суші протитанкових і протипіхотних мін. Завдяки використанню протимінних тралів неушкодженою залишається бронетехніка і зберігаються людські життя.

Такі трали використовують для виявлення початку мінного поля.

Ті трали, які ми хочемо закупити, мають втримувати до 4 танкових мін. Після того, танк здає назад і до роботи приступає інша спецтехніка для розмінування. Звичайно, це надзвичайно ефективніше, ніж виявляти міни в "ручному режимі",

– наголосив Сергій Притула.

Потреба у подібній номенклатурі в українського війська є величезною. Може здатися, що лише 10 протимінних тралів – це мало, однак бригади, які зараз працюють на передовій і просять про таку допомогу, будуть раді навіть одному.

"Я б хотів попросити наших глядачів долучитися до цього збору. Це справді дуже важливо і дуже потрібно", – зауважив Притула.

Підтримати збір Благодійного фонду Сергія Притули на протимінні трали ви можете у зручний для себе спосіб:

МоноБанка;

Liqpay;

Валютні рахунки;

Paypal - serhiy.prytula.kyiv@gmail.com;

Bitcoin - bc1q8wx68f0v54s5whafyfcrc5hv6ad544v7csp03r;

ETH - 0xfc0b52E020223c98a546F814cdA6d7872D74b386;

USDT (TRC20) - TXWij58sQniqy2jtF8QE5xSX2zLQ5YMhUa.

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Покупку здійснюватимуть в Україні

Придбати подібну техніку не є проблемою, більшою проблемою є виробництво подібних тралів. Зауважимо, що Фонд Сергія Притули закуповуватиме техніку в українського виробника.

Сім з половиною тонн важить цей протимінний трал. Гроші залишаться і працюватимуть на українську економіку – для нашого фонду теж дуже важливо. Ми зупинили свій вибір на тому, що вже є у серійному виробництві. Наша армія вже з цими зразками знайома,

– зазначив волонтер.

У Фонді Сергія Притули розглядали кілька варіантів протимінних тралів: від 4 до 6,5 мільйонів гривень за одиницю. Один екземпляр, вартістю понад 5 мільйонів гривень, навіть випробовували, однак перевірку він не пройшов.

Допомагати війську – наш обов'язок

Збір терміновий і триватиме лише два дні. Якщо за цей час вдасться зібрати більше коштів, то, очевидно, що купити необхідної техніки можна буде більше.

Компанія-виробник обіцяла нам видати (трали – 24 Канал) у вересні. Тобто їхні потужності такі, що до вересня ми можемо взяти у них 20 одиниць. Питання в тому, скільки ми зберемо,

– зазначив Притула.

На жаль, влітку спостерігається тенденція довгого закриття зборів для військових. Водночас війна зараз у гарячій фазі, тож просування дається великими силами та втратами. Залишатися осторонь підтримки наших захисників не можна.

"Війна виснажує всіх, бюджети сімей так само. Але всі українці, які безпосередньо не залучені до бойових дій, мають максимально відповідально ставитись до свого, вважайте, обов'язку в той чи інший спосіб підтримувати армію", – підкреслив волонтер.

Варто розуміти, що в теперішній війні у військових ніколи не буде всього достатньо, попри допомогу союзників та закупівлі Міноборони. Тож варто у зручний для себе спосіб допомагати Збройним Силам України.

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