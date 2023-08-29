У вівторок, 29 серпня, стало відомо, що Південна Корея у 2024 році планує надати Україні фінансову допомогу у розмірі 520 мільярдів вон. Зазначимо, що це близько 394 мільйони доларів.

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Допомога Україні від Сеулу

Як пишуть аналітики, у цьому, 2023 році Південна Корея допомогала нашій державі на суму, що у 8 разів менша, аніж буде в наступному році.

Зокрема, майбутній пакет допомоги включає:

130 мільярдів вон на відновлення;

260 мільярдів на гуманітарну допомогу.

До того ж Сеул планує виділити міжнародним організаціям 130 мільярдів вон. Вони, зокрема, допомагають Україні

У липні президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголошував, що його країна забезпечить "великий масштаб військових поставок" у 2023 році, не повідомляючи більше деталей,

– нагадали у виданні Reuters.

Зверніть увагу! Станом на 29 серпня 1 долар – це 1320,9600 корейських вон.

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