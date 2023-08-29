Во вторник, 29 августа, стало известно, что Южная Корея в 2024 году планирует предоставить Украине финансовую помощь в размере 520 миллиардов вон. Отметим, что это около 394 миллионов долларов.

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Помощь Украине от Сеула

Как пишут аналитики, в этом 2023 году Южная Корея помогала нашему государству на сумму, которая в 8 раз меньше, чем будет в следующем году.

В частности, будущий пакет помощи включает:

130 миллиардов вон на восстановление;

вон на восстановление; 260 миллиардов на гуманитарную помощь.

К тому же Сеул планирует выделить международным организациям 130 миллиардов вон. Они, в частности, помогают Украине

В июле президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявлял, что его страна обеспечит "крупный масштаб военных поставок" в 2023 году, не сообщая больше деталей,

– напомнили в издании Reuters.

Обратите внимание! По состоянию на 29 августа 1 доллар – это 1320,9600 корейских вон.

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