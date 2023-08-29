Во вторник, 29 августа, стало известно, что Южная Корея в 2024 году планирует предоставить Украине финансовую помощь в размере 520 миллиардов вон. Отметим, что это около 394 миллионов долларов.

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Помощь Украине от Сеула

Как пишут аналитики, в этом 2023 году Южная Корея помогала нашему государству на сумму, которая в 8 раз меньше, чем будет в следующем году.

В частности, будущий пакет помощи включает:

  • 130 миллиардов вон на восстановление;
  • 260 миллиардов на гуманитарную помощь.

К тому же Сеул планирует выделить международным организациям 130 миллиардов вон. Они, в частности, помогают Украине

В июле президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявлял, что его страна обеспечит "крупный масштаб военных поставок" в 2023 году, не сообщая больше деталей,
– напомнили в издании Reuters.

Как мир поддерживает ВСУ

  • Международные аналитики убеждены, что в США растет поддержка идеи по поводу предоставление нашему государству кассетных боеприпасов для реактивной артиллерии
  • Собственно, речь идет о снарядах M26, содержащих несколько подрывных или подразделительных зарядов. Их называют субмунициями и они рассыпаются по широкой площади при взрыве.
  • Кроме того, такие страны как Дания, Нидерланды и Норвегия после долгих месяцев переговорного процесса объявили о передаче Украина самолетов F-16. Безусловно, это можно назвать историческим решением.
  • Такие многоцелевые истребители будут чрезвычайно полезны для Воздушных сил во время контрнаступательных операций и защиты неба от российских воздушных целей.
  • В то же время, на повестке дня вопрос увеличения коалиции государств, которые готовы были бы нам предоставить соответствующие самолеты, а также ракеты к ним. В частности, речь идет о ракетах AGM-158 JASSM, по мнению экспертов