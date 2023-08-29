На початку липня Україні передали перші касетні боєприпаси. ЗСУ почали використовувати вже за кілька тижнів. З якими системами можна використовувати снаряди, які, ймовірно, передадуть в майбутньому, 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

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Детальніше про системи РСЗВ

Раніше західні союзники передавали Україні касетні боєприпаси саме до ствольної артилерії. Зараз же мовиться про реактивний снаряд M26 з суббоєприпасами у бойовій частині.

Ми зможемо використовувати M42 HIMARS, M270 MLRS для того, щоб завдавати ураження реактивними снарядами,

– пояснив Олександр Коваленко.

Крім того, не можна виключати, що міжнародні партнери займатимуться питанням забезпеченням України власних касетних боєприпасів, зокрема різними модифікаціями. Зокрема, мовиться про передачу ЗСУ касетних снарядів до радянських РСЗВ. Наприклад, до БМ21 "Град", "Смерч", "Ураган".

Річ у тім, що в деяких країнах є виробництво таких боєприпасів. Відповідно, США може займатись реекспортом, викуповуючи ці боєприпаси в інших країн.

Як працюють касетні снаряди

Касетні боєприпаси є видом артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних або підроздільних зарядів, які називають субмуніціями, і які розсипаються по широкій площі при вибуху.

Олександр Коваленко пояснив, які РСЗВ можна використовувати для реактивних снарядів: дивіться відео

Як касетні боєприпаси вже допомагають Україні на полі бою