Представники адміністрації припускають, що війна може продовжитися й у 2024 році. З урахуванням цього, міркують над передачею Україні іншого необхідного озброєння.

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Підтримка має посилитися

Так, у Вашингтоні зростає підтримка надання касетних боєприпасів для реактивної артилерії. Вони можуть бити далі, ніж артилерійські боєприпаси, які США передала Україні минулого місяця, пишуть журналісти.

Водночас Україна та її прихильники продовжують наполягати на передачі ракет великої дальності ATACMS. З їхньою допомогою можна бити по ворогові у глибокому тилу.

Але Пентагон продовжує чинити опір. Здебільшого тому, що у Сполучених Штатах переймаються кількістю цих ракет. У них є страх, що вони не матимуть достатнього запасу на випадок будь-якого майбутнього конфлікту з Китаєм.

Зауважимо, що один зі способів завершити війну – перенести її на територію Росії. Президент України в інтерв'ю висловився, що думає з цього приводу.

Чи потрібно переносити війну до Росії

Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти загрозу, яку може нести перенесення боїв на територію Росії. За його словами, існуватиме великий ризик, що після цього Україна залишиться одна. Адже втратиться підтримка від міжнародних партнерів.

Є великі держави в нашому світі, дуже великі держави, для яких є тільки один пункт, через що вони не на боці Росії – це територіальна цілісність держави. Якщо я умисно направляю свої війська і вирішую йти на територію Росії, я точно повинен знати, що зі мною цієї держави не буде. А далі ти вже думаєш, що важливіше зараз для народу й України,

– пояснив він.

Глава держави зазначив, що все потрібно розраховувати. За його словами, будь-яка війна – це "все одно втрати". Водночас він додав, що Україна намагається залучити на свій бік і "ті держави, які дивляться на нас з відстані, а були майже на історичній дистанції".

Певні кроки допомогли зблизитися з деякими з цих держав. Ці партнери підтримують нашу державу. Але для них питання перебування військ на чужій території може бути болючим і неприпустимим.