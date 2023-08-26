Міністр оборони України Олексій Резніков дав інтерв'ю західним ЗМІ. Під час спілкування з журналістами він назвав складним питання щодо передачі Taurus Україні.

До теми Німеччина уповільнює постачання обіцяної Україні зброї, – Welt

Який прогноз зробив Резніков

Голова Міноборони повідомив про свій оптимізм щодо Taurus. Він впевнений, що Україна отримає ці крилаті ракети.

Бо Німеччина справді серйозний партнер України у цій війні. І ми вже отримали від Німеччини багато дуже сучасних речей,
– пояснив він.

На думку Резнікова, поставка цієї зброї нашим захисникам не займе цілий рік.

Шольца закликають не зволікати

  • У Німеччині все більше політиків виступають за те, щоб Берлін передав українським захисникам Taurus. Наприклад, не так давно такий заклик зробив депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер.
  • Парламентарій вважає, що Німеччина має негайно передати Україні ці крилаті ракети. За його словами, Бундесвер має 600 одиниць цієї зброї.
  • Схожу думку висловив депутат від Соціал-демократичної партії Андреас Шварц. Однопартієць Олафа Шольца зазначив, що за допомогою цих ракет наша держава зможе швидше звільнити свої території, які російські загарбники тимчасово окупували.
  • Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок теж підтримала цю ідею. Вона закликала німецький уряд прискорити передачу Україні Taurus. Адже на рахунку кожен день.