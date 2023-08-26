Міністр оборони України Олексій Резніков дав інтерв'ю західним ЗМІ. Під час спілкування з журналістами він назвав складним питання щодо передачі Taurus Україні.

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Який прогноз зробив Резніков

Голова Міноборони повідомив про свій оптимізм щодо Taurus. Він впевнений, що Україна отримає ці крилаті ракети.

Бо Німеччина справді серйозний партнер України у цій війні. І ми вже отримали від Німеччини багато дуже сучасних речей,

– пояснив він.

На думку Резнікова, поставка цієї зброї нашим захисникам не займе цілий рік.

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