Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью западным СМИ. Во время общения с журналистами он назвал сложным вопрос передачи Taurus Украине.

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Какой прогноз сделал Резников

Глава Минобороны сообщил о своем оптимизме по поводу Taurus. Он уверен, что Украина получит эти крылатые ракеты.

Потому что Германия действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И мы уже получили от Германии много очень современных вещей,

– объяснил он.

По мнению Резникова, поставка этого оружия нашим защитникам не займет целый год.

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