Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью западным СМИ. Во время общения с журналистами он назвал сложным вопрос передачи Taurus Украине.
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Какой прогноз сделал Резников
Глава Минобороны сообщил о своем оптимизме по поводу Taurus. Он уверен, что Украина получит эти крылатые ракеты.
Потому что Германия действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И мы уже получили от Германии много очень современных вещей,
– объяснил он.
По мнению Резникова, поставка этого оружия нашим защитникам не займет целый год.
Шольца призывают не медлить
- В Германии все больше политиков выступают за то, чтобы Берлин передал украинским защитникам Taurus. Например, недавно такой призыв сделал депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.
- Парламентарий считает, что Германия должна немедленно передать Украине эти крылатые ракеты. По его словам, у Бундесвера есть 600 единиц этого оружия.
- Похожее мнение высказал депутат от Социал-демократической партии Андреас Шварц. Однопартиец Олафа Шольца отметил, что с помощью этих ракет наше государство сможет быстрее освободить свои территории, которые российские захватчики временно оккупировали
- Глава МИД Германии Анналена Бербок тоже поддержала эту идею. Она призвала немецкое правительство ускорить передачу Украине Taurus. Ведь на счету каждый день.