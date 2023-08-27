Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю ведучій Наталії Мосейчук. Журналістка поцікавилася в нього, чи повинна війна перейти на територію країни-агресорки.
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Що відповів президент
Зеленський дав зрозуміти, що у разі перенесення боїв на територію Росії існуватиме великий ризик того, що Україна точно залишиться одна. Мовиться про втрату підтримки з боку наших партнерів.
Є великі держави в нашому світі, дуже великі держави, для яких є тільки один пункт, через що вони не на боці Росії – це територіальна цілісність держави. Якщо я умисно направляю свої війська і вирішую йти на територію Росії, я точно повинен знати, що зі мною цієї держави не буде. А далі ти вже думаєш, що важливіше зараз для народу й України,
– пояснив він.
За його словами, все треба розраховувати. Адже будь-яка війна – це "все одно втрати". Президент заявив, що зараз Україна намагається залучити на свій бік й "ті держави, які дивляться на нас на відстані, а були майже на історичній дистанції". Завдяки певним крокам наша країна зблизилася з деякими з них. Ці партнери на нашому боці, однак для них питання перебування військ на чужій території є болючим та неприпустимим.
Останні заяви президента України
- Нещодавно голова держави припустив, що Росію можна буде політично "дотиснути", коли наші захисники перебуватимуть біля тимчасово окупованого Криму. Тоді можна буде звільнити півострів без масштабних втрат. Він наголосив, що мінімізація жертв є головною метою України.
- Також президент не так давно заявив, що Україна намагатиметься отримати запрошення до НАТО через рік, якщо у 2023 році її не покличуть до Альянсу. Зеленський пояснив, що він боровся за це запрошення, бо воно є політичним та кінцевим рішенням світу щодо присутності України в геополітиці.
- Нагадаємо, Зеленський анонсував зростання дипломатичної активності України. За його словами, це станеться восени. Держава буде посилювати співпрацю з Півднем.