Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю ведучій Наталії Мосейчук. Журналістка поцікавилася в нього, чи повинна війна перейти на територію країни-агресорки.

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Що відповів президент

Зеленський дав зрозуміти, що у разі перенесення боїв на територію Росії існуватиме великий ризик того, що Україна точно залишиться одна. Мовиться про втрату підтримки з боку наших партнерів.

Є великі держави в нашому світі, дуже великі держави, для яких є тільки один пункт, через що вони не на боці Росії – це територіальна цілісність держави. Якщо я умисно направляю свої війська і вирішую йти на територію Росії, я точно повинен знати, що зі мною цієї держави не буде. А далі ти вже думаєш, що важливіше зараз для народу й України,

– пояснив він.

За його словами, все треба розраховувати. Адже будь-яка війна – це "все одно втрати". Президент заявив, що зараз Україна намагається залучити на свій бік й "ті держави, які дивляться на нас на відстані, а були майже на історичній дистанції". Завдяки певним крокам наша країна зблизилася з деякими з них. Ці партнери на нашому боці, однак для них питання перебування військ на чужій території є болючим та неприпустимим.

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