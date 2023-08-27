Зокрема, Зеленський анонсував, що Україна буде посилювати співпрацю з Півднем. Останнім часом контакти з цими країнами вийшли на новий рівень.

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Більше співпраці зі світом

Одразу ж президент України наголосив, що наразі пріоритетом є захист нашої держави та безпекові гарантії зокрема. Наразі країна очікує нові оборонні пакети для українських воїнів – артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Українські партнери вже знають про потреби держави.

Вже скоро відбудуться нові раунди переговорів щодо приєднання інших країн до спільної безпекової архітектури. Зеленський переконаний, що необхідно більше сили.

Постійно додаємо змісту першому Форуму оборонних індустрій. Українського змісту. Міжнародного змісту. Вільний світ потребує більшої сили для свого захисту,

– запевнив президент.

Активність України на міжнародній арені лише зростатиме. Зокрема, Зеленський анонсував декілька заходів, де буде присутня Україна. Зокрема, розмова стосуватиметься продовольчої безпеки світу – це лишається пріоритетом. Вже протягом тижня відбудеться декілька нарад щодо цього питання.

Готуємо українську участь у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генеральної Асамблеї ООН. Черговий Саміт перших леді та джентльменів – нарощуємо українську "мʼяку силу", – написав Зеленський.

Окремо президент згадав про посилення співпраці з Колективним Півднем. Він заявив, що готується нова комунікація.

Санкції проти злочинців

Володимир Зеленський також розповів, що нещодавно США ухвалили нові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, які були залучені до злочинної депортації українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Україна вдячна за ухвалення такого важливого рішення. Наразі відбувається робота над аналогічними санкційними кроками партнерів.

Депортація дітей, свідоме й системне намагання позбавити їх будь-якого зв’язку з рідними, намагання навчити їх ненависті до рідної країни – це російська геноцидна політика, яка заслуговує на однакове засудження всіма у світі,

– наголосив президент.

Також наприкінці Зеленський окремо подякував кожній державі, кожному лідеру та всім міжнародним інституціям, які допомагають нам у відновленні справедливості. Він заявив, що об’єднаний світ сильніший, ніж агресор. А у вересні зв'язки між країнами стануть ще глибшими.

Останні перемоги України на міжнародній арені