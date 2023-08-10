Ймовірно, форум щодо України та переговори між Сполученими Штатами та Саудівською Аравією взаємопов'язані. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

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"Тут спрацьовує не тільки спонукання з боку США чи їх прохання до Саудівської Аравії. Я думаю, там ціла низка причин", – зазначив політолог.

Підіймає міжнародний авторитет

Контакти між Саудівською Аравією та Україною активізувалися. Однією з причин став травневий візит Президента України Володимира Зеленського у СА. Тоді формально він взяв участь у саміті Ліги арабських держав та провів переговори з принцом та керівництвом країни.

Можливо, якраз на зустрічі з Салліваном вирішили, що Джидда – це вдале місце для переговорів з країнами Глобального Півдня. Ба більше, воно відповідає інтересам Саудівської Аравії, адже це підіймає її міжнародний авторитет й дає можливість проявити себе.

"В принципі американці подарували класну ідею Саудівській Аравії", – зауважив Фесенко.

Як взаємопов'язаний форум щодо України та переговори між США та Саудівською Аравією: дивіться відео

Подвійна гра

Одна з небагатьох арабських країн, яка визнала Ізраїль, це Об'єднані Арабські Емірати. На думку політолога, це відбулося з подачі Сполучених Штатів. Водночас ОАЕ мають достатньо хороші та активні відносини з Росією.

Тут спостерігаємо активну подвійну гру багатьох країн Глобального Півдня, зокрема й на Близькому Сході. Вони одночасно активно співпрацюють і зі Сполученими Штатами, з Росією та Китаєм.

Зростає певна напруга з Росією, адже вона не завжди діє за правилами. Я думаю, що якраз це підштовхує Саудівську Аравію до більш активних миротворчих дій, де вони не збираються грати за російськими умовами, а відпрацьовують власні інтереси,

– сказав Фесенко.

Він припускає, що на позицію Саудівської Аравії, ОАЕ і навіть Китаю впливає затягування війни з боку Росії. Це суперечить інтересам більшості країн Глобального Півдня, оскільки через це для них виникають додаткові проблеми. У такий спосіб Росії демонструє, що вона нехтує інтересами цих країн.

Ключові здобутки саміту в Саудівській Аравії