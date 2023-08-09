5 – 6 серпня у Саудівській Аравії відбувся саміт за участі представників понад 30 країн. Центральна тема для обговорення – ситуація в Україні. Росії серед запрошених не було. Заступник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, чому наразі неможливі переговори з Росією.

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Це не про мирні переговори

Після того, як стало відомо, що на саміті у Джидді обговорюватимуть ситуацію в Україні, і Росію на нього не запросили, у Кремлі одразу заверещали.

Так, представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що така зустріч не дасть жодних результатів, адже, мовляв, треба заслухати позиції та врахувати інтереси обох учасниць конфлікту.

Михайло Подоляк пояснив, що вереск Захарової даремний, бо на саміті у Джидді не планували говорити про мир Росії та України. Питання миру наразі перебуває за рамками переговорного процесу.

Суть саміту полягала в тому, щоб Україна змогла розказати про війну з власної позиції, пояснити іншим країнам її сенс.

Провідні країни, а також держави Глобального Півдня мають збагнути, чому жодного компромісу з країною-агресоркою бути не може.

Вони мають зрозуміти, чому ця війна не може закінчитись якимось компромісним варіантом: щось залишили Росії, щось віддали Україні,

– наголосив Подоляк.

Те, що було у Джидді, було консультаціями, а не мирними переговорами. Покликати Росію на консультації – це дуже нерозумно, бо тоді б вона своїм криком заглушила б український голос. І місця для конструктивного діалогу, наприклад, з Саудівською Аравією чи з Бразилією, чи з Китаєм, не лишилося б, зазначив представник Офісу.

Принципова позиція України

За словами Подоляка, Україна заявила на саміті про свою принципову позицію. Це – територіальна цілісність.

Ключова умова для початку будь-якого переговорного процесу – виведення російських військ з української території. В Офісі Президента не розглядають жодної іншої платформи для можливих переговорів, крім формули миру.

Неможливо вести будь-які переговори з Росією до моменту виходу Росії з території України,

– заявив Подоляк.

Російська формула

За словами Подоляка, будь-які інші сценарії, які не передбачають виведення усіх військ Росії з усієї території України, – це російська формула миру.

Для росіян, каже політик, важливо розпочати переговори. Будь-які. Бо основні цілі Росії – це знизити інтенсивність війни та залишити війська на тих позиціях, де вони перебувають сьогодні.

Тому закликати до припинення вогню – означає імплементувати російську формулу, наголосив Подоляк.

Чесно кажучи, я не бачу навіть можливості з ними розмовляти,

– зізнався радник голови Офісу Президента.

За його словами, росіяни не готові до змістовних діалогів. Адже їхні вимоги на сьогодні виходять за межі реального. Вони досі наполягають на Україні без НАТО та Євросоюзу, визнанні за Росією окупованих територій, а також повній демілітаризації України.

Позиція України по Росії

Тому, каже Подоляк, позиція України по Росії лишається неухильною. По-перше, все, що "стосується відносин з Росією, буде вирішуватись виключно на полі бою". По-друге, Україна намагатиметься залишити агресорку без міжнародної підтримки, зокрема постійно перебуваючи у діалозі з країнами Глобального Півдня і пояснюючи неприпустимість російської точки зору.

Саміт у Саудівській Аравії