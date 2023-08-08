Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що саміт в Саудівській Аравії став справжнім ударом по Росії. Також це був потужний ляпас не лише по Кремлю, але й по його зовнішньополітичній концепції.
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"Союзники" красиво підставили Росію
За словами Ейдмана, упродовж останніх років Росія "народила" нову зовнішньополітичну концепцію, що вони не наодинці "воюють" із Заходом. А разом з ними буцімто є Китай, Індія та інший незахідний світ.
Китайці та індуси не збираються підставляти спину Росії. Зараз це стало очевидно. Вони показали, що Росія є наодинці в ізоляції. А Глобальний Південь приїхав у Саудівську Аравію і веде переговори про майбутнє війни разом з Україною. А не разом із Росією,
– зауважив Ейдман.
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Саміт у Саудівській Аравії напряму продемонстрував, що Росія перебуває в ізоляції. І не лише на Заході, але й у всьому світі. Навіть "партнери" з БРІКС також приїхали на цю зустріч.
Росія опинилася наодинці. Навіть "союзники" кинули її тут. Тому незалежно від конкретних результатів сам факт перемовин за спиною в Росії від колишніх "союзників" свідчить про повну ізоляцію Росії. А також – про крах концепції протистояння із Заходом разом із "союзниками". Це – серйозна подія,
– наголосив Ейдман.
Саміт у Саудівській Аравії: коротко
- 5–6 серпня у місті Джидда, що в Саудівській Аравії, відбувся саміт щодо української формули миру. У ньому взяли участь понад 40 держав, серед яких також були представники країн ЄС, Китаю, Саудівської Аравії, Бразилії, Індії, Єгипту, ПАР тощо.
- На зустріч Росію не запросили. Однак, як натякнув голова Офісу Президента Андрій Єрмак, країна-агресорка зможе взяти участь в саміті на завершальному етапі війни, коли будуть виконані умови української формули миру.
- Загалом Україна планує провести два ключові саміти щодо формули миру. На одному з них затвердять саму формулу, а на іншому – зафіксують завершення війни. У проміжку відбуватимуться різні зустрічі, де розроблять шляхи виконання кожного пункту з формули миру.