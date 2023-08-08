Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що саміт в Саудівській Аравії став справжнім ударом по Росії. Також це був потужний ляпас не лише по Кремлю, але й по його зовнішньополітичній концепції.

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"Союзники" красиво підставили Росію

За словами Ейдмана, упродовж останніх років Росія "народила" нову зовнішньополітичну концепцію, що вони не наодинці "воюють" із Заходом. А разом з ними буцімто є Китай, Індія та інший незахідний світ.

Китайці та індуси не збираються підставляти спину Росії. Зараз це стало очевидно. Вони показали, що Росія є наодинці в ізоляції. А Глобальний Південь приїхав у Саудівську Аравію і веде переговори про майбутнє війни разом з Україною. А не разом із Росією,

– зауважив Ейдман.

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Саміт у Саудівській Аравії напряму продемонстрував, що Росія перебуває в ізоляції. І не лише на Заході, але й у всьому світі. Навіть "партнери" з БРІКС також приїхали на цю зустріч.

Росія опинилася наодинці. Навіть "союзники" кинули її тут. Тому незалежно від конкретних результатів сам факт перемовин за спиною в Росії від колишніх "союзників" свідчить про повну ізоляцію Росії. А також – про крах концепції протистояння із Заходом разом із "союзниками". Це – серйозна подія,

– наголосив Ейдман.

Саміт у Саудівській Аравії: коротко