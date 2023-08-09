5-6 августа в Саудовской Аравии состоялся саммит с участием представителей более 30 стран. Центральная тема для обсуждения – ситуация в Украине. России среди приглашенных не было. Заместитель главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, почему пока невозможны переговоры с Россией.

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Это не о мирных переговорах

После того как стало известно, что на саммите в Джидде будут обсуждать ситуацию в Украине, и Россию на него не пригласили, в Кремле сразу завизжали.

Так, представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что такая встреча не даст никаких результатов, поскольку, мол, нужно заслушать позиции и учесть интересы обеих участниц конфликта.

Михаил Подоляк объяснил, что визг Захаровой бесполезен, потому что на саммите в Джидде не планировали говорить о мире России и Украины. Вопрос мира сейчас находится за рамками переговорного процесса.

Суть саммита заключалась в том, чтобы Украина смогла рассказать о войне с собственной позиции, объяснить другим странам ее смысл.

Ведущие страны, а также государства Глобального Юга должны понять, почему никакого компромисса со страной-агрессоркой быть не может.

Они должны понять, почему эта война не может закончиться каким-то компромиссным вариантом: что-то оставили России, что-то отдали Украине,

– подчеркнул Подоляк.

То, что было в Джидде, было консультациями, а не мирными переговорами. Позвать Россию на консультации – это очень глупо, потому что тогда она своим криком заглушила бы украинский голос. И места для конструктивного диалога, например, с Саудовской Аравией или с Бразилией, или с Китаем, не осталось бы, отметил представитель Офиса.

Принципиальная позиция Украины

По словам Подоляка, Украина заявила на саммите о своей принципиальной позиции. Это – территориальная целостность.

Ключевое условие для начала любого переговорного процесса – вывод российских войск с украинской территории. В Офисе Президента не рассматривают никакую другую платформу для возможных переговоров, кроме формулы мира.

Невозможно вести какие-либо переговоры с Россией до момента выхода России с территории Украины,

– заявил Подоляк.

Российская формула

По словам Подоляка, любые другие сценарии, не предполагающие вывод всех войск России со всей территории Украины, – это российская формула мира.

Для россиян, говорит политик, важно начать переговоры. Любые. Ибо основные цели России – снизить интенсивность войны и оставить войска на тех позициях, где они находятся сегодня.

Поэтому призывать к прекращению огня означает имплементировать российскую формулу, подчеркнул Подоляк.

Честно говоря, я не вижу даже возможности с ними разговаривать,

– признался советник главы Офиса Президента.

По его словам, россияне не готовы к содержательным диалогам. Ведь их требования на сегодняшний день выходят за пределы реального. Они до сих пор настаивают на Украине без НАТО и Евросоюза, признании за Россией оккупированных территорий, а также полной демилитаризации Украины.

Позиция Украины касаемо России

Потому, говорит Подоляк, позиция Украины касаемо России остается неуклонной. Во-первых, все, что "относится к отношениям с Россией, будет решаться исключительно на поле боя". Во-вторых, Украина будет пытаться оставить агрессорку без международной поддержки, в частности, постоянно находясь в диалоге со странами Глобального Юга и объясняя недопустимость российской точки зрения.

Саммит в Саудовской Аравии